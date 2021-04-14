Altınordu'da rota değişti
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Altınordu'da rota değişti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'da rota değişti

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 5-3'lük Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından dün evinde Süper Lig hedefindeki rakiplerinden Adana Demirspor'a tek golle teslim olan Altınordu ilk 2 yarışında havlu atıp, gözünü ilk 6'ya çevirdi.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 5-3'lük Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından dün evinde Süper Lig hedefindeki rakiplerinden Adana Demirspor'a tek golle teslim olan Altınordu ilk 2 yarışında havlu atıp, gözünü ilk 6'ya çevirdi. Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinden sonra son 2 haftada 6 puan kaybederek 52 puanda kalan kırmızı-lacivertliler, son 4 maçında Play-Off hattındaki yerini korumaya çalışacak.

Ligde pazar günü evinde düşme hattındaki Akhisarspor'la karşılaştıktan sonra 11 puan önünde yer alan lider GZT Giresunspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, son 2 haftada Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Daha önce 4 kez ilk 6'yı kıl payı kaçıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip, sezon sonunda Play-Off'ta olmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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