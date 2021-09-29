Altınordu'da Rıdvan'ın zor sınavı - Haberler Spor
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Altınordu'da Rıdvan'ın zor sınavı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'da Rıdvan'ın zor sınavı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen sağ bek Rıdvan Koçak, cuma günü İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen sağ bek Rıdvan Koçak, cuma günü İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek. Tecrübeli savunmacı, 2018-19 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli kulübe bu kez rakip olacak. Menemen temsilcisinde yaşadığı şampiyonluğun ardından Bandırmaspor'a transfer olan ancak devre arasında Menemenspor'a geri dönen Rıdvan, toplam 2.5 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelip, son 4 maçta 300 dakika görev alan 32 yaşındaki defans oyuncusu ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sarı kart sınırında olan öğrencisini dikkatli olması konusunda uyardı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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