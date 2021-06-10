Altınordu'da Recep ve Onur'a talip çıktı
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Altınordu'da Recep ve Onur'a talip çıktı

Altınordu'da Recep ve Onur'a talip çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun altyapısından yetişen iki genç futbolcuya Misli.Com 2'nci Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'un talip olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun altyapısından yetişen iki genç futbolcuya Misli.Com 2'nci Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'un talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibi tarafından geçen sezon tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderilen stoper Recep Yemişçi ve sağ bek Onur Taha Takır, Trabzon ekibinin dikkatini çekti.

2'nci Lig'de Play-Off yarı finalinde elenen Hekimoğlu Trabzon'un yeni sezon için kadrosunda düşündüğü iki genç futbolcu için Altınordu 950 bin TL yetiştirme ücreti ve bir sonraki satışlarından yüzde 50'şer pay talep etti. Hekimoğlu Trabzon'un bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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