Altınordu'da Recep formayı kaptı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun devre arasında Bursaspor'dan transfer ettiği Recep Aydın, kırmızı-lacivertli takımda ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı. İkinci yarının ilk haftasındaki Menemenspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra oynanan Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D), Adanaspor, Altay (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor müsabakalarında da 11'de yer aldı.

İzmir temsilcisi bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp 16 puan toplarken sadece Menemenspor karşısında sahadan eli boş ayrıldı. Ankaraspor deplasmanında Enis'e, Altay derbisinde ise Hüsamettin ve Metehan'a asist yapan 31 yaşındaki futbolcunun Bandırma deplasmanında da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bu arada sol bek Yusuf Can'ın cezasının sona erdiği Altınordu'da tedavisi süren stoperler Sinan ve Yusuf Yalçın ile cezalı Ahmet İlhan forma giyemeyecek.

MEDYASPOR'LA AYRILIK

Altınordu'da şirketleşme sonrası 2012 yılından bu yana medya ilişkilerini yöneten Medyaspor Spor İletişimi Ajansı ile yollar ayrıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'la toplamda 15 yıldır çalışan ajans ortakları Ali Ergöçmez ile Özgür Özgürengin'in istifa ettikleri öğrenildi. Kulüpte medya ilişkileri yönetmeni görevini üstlenen Ergöçmez ve marka geliştirme yönetmeni olan Özgürengin aynı zamanda icra kurulunda da görev yapıyordu. Medyaspor, "Kuruluşundan itibaren yer aldığımız, 9 yıldır birçok çalışma arkadaşımızla Türk futbolu adına güzel işler ortaya koyan Altınordu FK'ye başarılar dilerken, 15 yıllık süreçte büyük bir anlayışla bizlere destek olan medyadaki tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ