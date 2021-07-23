Altınordu'da Polat'a teklif var

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Polat Abay'ı transfer etmek isteyen kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Polat Abay'ı transfer etmek isteyen kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da görev alan 17 yaşındak sol kanat oyuncusuna 1'inci Lig'den İstanbulspor'un yanı sıra 2'nci Lig'den Sarıyer, Uşakspor ve Sivas Belediyespor'un talip olduğu belirtildi. İzmir temsilcisinin satmayı planladığı genç oyuncu için 750 bin TL bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden pay istediği iddia edildi. Son olarak U19 Milli Takımı'na davet edilen Polat, geçen sezon Niğde ekibinde 17 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü