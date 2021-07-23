Altınordu'da Polat'a teklif var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da Polat'a teklif var

Altınordu'da Polat'a teklif var
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Polat Abay'ı transfer etmek isteyen kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Polat Abay'ı transfer etmek isteyen kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da görev alan 17 yaşındak sol kanat oyuncusuna 1'inci Lig'den İstanbulspor'un yanı sıra 2'nci Lig'den Sarıyer, Uşakspor ve Sivas Belediyespor'un talip olduğu belirtildi. İzmir temsilcisinin satmayı planladığı genç oyuncu için 750 bin TL bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden pay istediği iddia edildi. Son olarak U19 Milli Takımı'na davet edilen Polat, geçen sezon Niğde ekibinde 17 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Diego Aytaç Kara Mehmet Topal Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu'da Polat'a teklif var - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:44:35. #1.14#

title