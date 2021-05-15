Altınordu'da pazarlar denetlendi
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Altınordu'da pazarlar denetlendi

Altınordu'da pazarlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, tam kapanma dönemi tedbirleri kapsamında kentte kurulan pazar alanlarında tedbirleri sürdürdü.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, tam kapanma dönemi tedbirleri kapsamında kentte kurulan pazar alanlarında tedbirleri sürdürdü.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hijyen ve dezenfeksiyon önlemleri alınarak oluşturulan kontrol noktası dışında girişlere izin verilmedi. Zabıta ekiplerince sabit dezenfektanların kurulduğu pazar girişlerinde, HES kodu sorgulaması maske ve mesafe kontrollerinden sonra vatandaşlar pazar alanlarına alındı. Pazar tezgahları arasında olması gereken mesafenin önceden ayarlandığı ve tedbirlerin üst seviyede tutulduğu pazar yerlerinde zabıta ekipleri gün boyu pandemi tedbirlerinin uygulanmasında denetimlerine devam ettiler.

Bayramda, salgın nedeniyle bir araya gelemeyen vatandaşlar tarafından özlenen bir gelenek pazarlarda yeniden yaşatıldı. Pandemi kurallar çerçevesinde mesafeler gözetilerek, tebrikleşme sonrasında belediye ekiplerince üreticilere, pazarcılara ve vatandaşlara kolonya, şeker ile çikolata ikram edildi. - ORDU

Altınordu'da pazarlar denetlendi
Altınordu'da pazarlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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