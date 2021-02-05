Altınordu'da parola mücadele
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Altınordu'da parola mücadele

05.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:50
Altınordu'da parola mücadele

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savaşarak galip gelmek istediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savaşarak galip gelmek istediklerini söyledi. Geçen hafta deplasmanda aldıkları Bursaspor galibiyetinin moral ve motivasyon anlamında çok değerli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, bu hafta konuk edecekleri Boluspor'un devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken bir ekip olduğunu aktardı. Hüseyin Eroğlu, "TFF 1'inci Lig gerçekten savaş ligi, mücadele ligi. Biz de bunun bilincindeyiz. İyi mücadele etmemiz ve kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi.

Bursaspor maçının ikinci yarısında oynadıkları cesur futbolu tekrarlamak istediklerini ifade eden teknik patron Eroğlu, "Geçen haftaki galibiyetin anlam kazanması için Boluspor'u da yenmeliyiz. İstikrarı devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Transferin son gününde Menemenspor'dan aldıkları gurbetçi kanat oyuncusu Şeref'in listelerinde olan bir isim olduğunu kaydeden Eroğlu, "Şeref takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sistemimize uygun bir futbolcu. Fedakarlık yaparak geldi. Burada gelişecek ve bize katkı sağlayacak" yorumu yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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