Altınordu'da parola disiplin TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen sezonun kalan haftalarında oyun disiplininden taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen sezonun kalan haftalarında oyun disiplininden taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Ligdeki diğer takımların teknik adamlarıyla zaman zaman süreci istişare ettiklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Kimle konuşsam herkes idmanların çok iyi geçtiğini, oyuncularının coşkulu olduğunu ve futbolu özlediğini söylüyor. Kimsenin hazırlık maçı yapmaması çok enteresan. Karşılaşmalar çok enteresan pozisyonlara sahne olacak" yorumunu yaptı.

"Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Biz de kendi oyun karakterimizi sahaya yansıtıp kalan 6 haftayı en iyi şekilde geçirme hedefindeyiz. Boluspor deplasmanıyla iyi başlayıp sezonu iyi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Boluspor'un teknik adam değişikliği sonrası son haftalarda çıkışa geçtiğini kaydeden Eroğlu, "Oyunsal anlamda iyi oynuyorlar. Onlar için de kritik bir maç. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, 3 puan veya 1 puan almak için gideceğiz. Planımız bu yönde" dedi.

Kaynak: DHA