Altınordu'da panik yok

TFF 1'inci Lig'de sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan ve ilk 2 haftada 1 puan toplayan Altınordu'da başkanvekili Barış Orhunbilge, önümüzdeki maçlarda çıkışa geçeceklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan ve ilk 2 haftada 1 puan toplayan Altınordu'da başkanvekili Barış Orhunbilge, önümüzdeki maçlarda çıkışa geçeceklerini söyledi.

Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrodan 10 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 3 takviye yapan İzmir ekibi akademiden yetişen gençlerini A takıma monte etti. Son olarak iç sahadaki Tuzlaspor maçında altyapı patentli 8 oyuncusuna ilk 11'de yer veren kırmızı-lacivertliler, sahadan 3-1 yenik ayrılmasına rağmen moral bozmadı.

A takımda bu sezon akademiden 19 oyuncu yer aldığını dile getiren başkanvekili Barış Orhunbilge, "Gençlerimizin A takım antrenmanlarına alışma süreçleri olacak. Henüz sezon başındayız. Disiplinle, sürekli kamp sistemiyle en kısa sürede yine istediğimiz sonuçları almaya başlayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Uyum dönemi birkaç hafta daha sürecek. Skorlar bize yardım ederse genç kadromuz özgüven kazanacaktır. Bizim yolumuz belli. Her sene olduğu gibi bu sene de futbolseverlere bu ülkenin çocuklarını keyifle izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü