Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı
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Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı

Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kente yapılacak olan oto galericiler sitesinde çalışmalar başladı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kente yapılacak olan oto galericiler sitesinde çalışmalar başladı.

Oto galericiler işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik üzerine şehrin içinde kümelenen araçların kaldırılması, ikinci el oto pazarlarının şehir dışında tek bir mekanda toplanması ve sektörel bir ticaret merkezi oluşturulması amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan projede çalışmalar başladı. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını aynı yerde karşılayabilecekleri ve alışveriş merkezi konseptinde tasarlanan, Karacaömer Mahallesi'nde 17 Bin 660 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan projede, 9 Bin 235 metrekare kapalı alan, 2 bin 600 metrekare yeşil alan, 3 bin 800 metrekare açık otopark yer alıyor. 4 bloktan oluşan oto galericiler sitesinde 62 adet oto galerinin yanında idari bina, noter, oto ekspertiz, oto yıkama, kafe, kuaför, market gibi sosyal yaşam alanları da yer alıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, galericiler sitesinin tamamlandığında şehre değer, ticarete canlılık katacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesinde iş birliği ve destekleri için oto galerici esnaflarına da teşekkür eden Başkan Tören, "Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi, galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlayacak. Onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sunmanın yanında daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla kurulan galericiler sitemiz tamamlandığında esnafımızın ticaretine ve kazancına büyük katkı sağlayacak. Şehrimizin modern yüzü olacak bu merkez vatandaşlarımıza da büyük avantajlar ve kolaylıklar sunacak. Altınordu'ya yakışan sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek projemiz hayata geçmek için gün sayıyor. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Oto galerici esnafları da projeden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı
Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı
Altınordu'da oto galericiler sitesinin yapımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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