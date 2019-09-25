Altınordu'da okan dönüyor

25.09.2019 11:43

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da orta sahanın önemli isimlerinden Okan Derici'nin iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk haftasında 18 Ağustos'ta Bolu'da oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Okan, iç yan bağlarındaki esneme ve zedelenme nedeniyle Fatih Karagümrük, Akhisarspor (D), Eskişehirspor ve Osmanlıspor (D) maçlarında forma giyemedi. Hafta başında takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor randevusunda şans verilmesi halinde görev alabileceği belirtildi.

ÜÇ GENCE ALKIŞ

Altınordu'da üç genç futbolcu dün Ziraat Türkiye Kupası'nda sergiledikleri performansla alkış topladı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta 1922 Konyaspor'u penaltı atışlarıyla 4-2 yenerek tur atlayan kırmızı-lacivertlilerde, kaleci Ali Emre, sağ bek Onur Taha ve orta saha oyuncusu Muzaffer performanslarıyla beğeni topladı. Altyapı karşılaşmalarını takip edip takımın lig maçlarına gelmeyen, Tire'de oynanan müsabakayı ise tribünden izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, özellikle sağ bek Onur Taha'yı ayakta alkışlayarak genç savunmacıyı onurlandırdı.

Kaynak: DHA