Altınordu'da Oğulcan Ülgün Süper Lig'e yakın

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu'da genç ön libero Oğulcan Ülgün, takımından önce Süper Lig'e gitmeye hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu'da genç ön libero Oğulcan Ülgün, takımından önce Süper Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Profesyonel olduğu kırmızı-lacivertli kulüpte 2016-17 sezonundan bu yana A takımda görev alan 23 yaşındaki futbolcuya başta Beşiktaş olmak üzere, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu iddia edildi.

İzmir ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan'ın bu yaz transfer döneminde yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş geçen sezon Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer etmiş, genç futbolcuyu daha sonra kiralık olarak Ümraniyespor'a göndermişti. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 31 maça çıkan Oğulcan 2 gol kaydetti. Genç futbolcu 4 kez Ümit Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü