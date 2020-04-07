Altınordu'da Oğulcan'ın forma hasreti TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da koronavirüs salgını öncesi sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Oğulcan Ülgün, formasını çok özlediğini dile getirdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da koronavirüs salgını öncesi sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Oğulcan Ülgün, formasını çok özlediğini dile getirdi.

Ligin 21'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34'üncü dakikasında sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı.Küresel salgın nedeniyle lige verilen arada tamamen iyileştiğini belirten 21 yaşındaki ön libero, "Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sakatlık döneminde arkadaşlarını tribünden desteklediğini söyleyen Oğulcan, "İnşallah kısa süre içinde tekrar futbola döneriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA