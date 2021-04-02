Altınordu'da Oğulcan çok gözde

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı.

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ileri sürüldü. Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı