Altınordu'da Oğulcan çok gözde
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Altınordu'da Oğulcan çok gözde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'da Oğulcan çok gözde

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı.

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TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ileri sürüldü. Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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