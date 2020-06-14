HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altınordu'da Oğulcan belirsiz

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sakatlıktan çıkan Oğulcan Ülgün'ün tamanen iyileşemediği öğrenildi.

Altınordu'da Oğulcan belirsiz
14.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:02

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sakatlıktan çıkan Oğulcan Ülgün'ün tamanen iyileşemediği öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Teknik heyet tarafından dinlendirilen Oğulcan salı günü yeniden kontrolden geçirilecek. Kırmızı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Süper Lig ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki futbolcunun 21 Haziran'da deplasmanda oynanacak Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde netlik kazanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlıktan çıkan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak. Ligde bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu sırasıyla Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Spor
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Spor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Spor
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Spor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Spor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Demet Evgar Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Lionel Messi Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Altınordu'da Oğulcan belirsiz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:32:41. #1.14#
title