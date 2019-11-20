Altınordu'da Muzaffer Kocaer A takım kadrosuna dahil edildi

20.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:04

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Muzaffer Kocaer, A takım kadrosuna dahil edildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha Takır'ın ardından Futbol Akademisinde 6. isim olarak 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer'in A takım kadrosuna alındığı belirtildi.

Muzaffer Kocaer için Metin Oktay Yerleşkesi'nde uğurlama töreni yapıldığı ve kendisine mezuniyet diploması verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, tek hayalinin Avrupa'nın en büyük beş liginde kendi yetiştirdikleri isimleri görmek olduğunu kaydetti.

Muzaffer Kocaer'in devre arası gelmeden A takıma seçilerek sıra dışı bir iş başardığını bildiren Özkan, "Muzaffer için hayat şimdi başlıyor. Sizlerin de önünde en az 15 yıl sürecek bir futbol yaşantısı var. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi işinize odaklanır ve kendinizi geliştirirseniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Kocaer ise pazar günü Göztepe ile oynadıkları hazırlık maçında sonra hızlı bir şekilde A Takım'a yükselmenin kendisinin çok heyecanlandırdığını belirterek, "Önümde yepyeni bir yol açıldı. Önce burada başarılı olmak, ardından da Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyorum. Bugün bu noktaya ulaştıysam bunda yurt dışında oynadığımız maçların payı da çok büyük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA