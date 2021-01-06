Altınordu'da Muhammed ayrılmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Altınordu'da Muhammed ayrılmak istiyor

06.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:07
Altınordu'da Muhammed ayrılmak istiyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sağ bek Alper ve sol kanat Oğuzhan'a kendilerine kulüp bulmaları için izin veren yönetim, orta saha oyuncusu Muhammed Mert'le de yolları ayırmaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sağ bek Alper ve sol kanat Oğuzhan'a kendilerine kulüp bulmaları için izin veren yönetim, orta saha oyuncusu Muhammed Mert'le de yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan gurbetçi futbolcunun Süper Lig'de forma giymek istediğini belirterek ayrılık sinyali verdiği bildirildi. Sözleşmesinde, "1.5 milyon TL bedelle serbest kalır" maddesi olan Muhammed için Süper Lig'den Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı ileri sürüldü.

Muhammed'e 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de zirveye oynayan bazı takımların da talip olduğu ancak 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e gitmek istediği ifade edildi. Sezon başında takıma geç katılan Muhammed ilk yarıda ligde 7, kupada 2 müsabakada oynarken, skora katkı veremedi. 2018-19 sezonundan bu yana Altınordu'da top koşturan Belçika doğumlu orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde yuvadan uçması bekleniyor. Öte yandan üç oyuncunun koronavirüs tedavisinin sürdüğü Altınordu'da sakatlık yaşayan Furkan Çil'in pazar günü, Ufuk Budak'ın 25 Ocak'ta, Yiğithan'ın ise 29 Ocak'ta takımla birlikte idmanlara başlayacağı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Ryan Babel Güven Yalçın İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu'da Muhammed ayrılmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:30:07. #1.14#
title