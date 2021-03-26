Altınordu'da Metehan rüzgarı
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Altınordu'da Metehan rüzgarı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Altınordu'da Metehan rüzgarı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 7 haftaya girerken Süper Lig yarışının iddialı ekibi olan Altınordu'da sol kanat Metehan Mimaroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en önemli gol silahlarından biri olduğunu gösterdi.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de son 7 haftaya girerken Süper Lig yarışının iddialı ekibi olan Altınordu'da sol kanat Metehan Mimaroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en önemli gol silahlarından biri olduğunu gösterdi. Geçen sezon devre arasında Misli.com 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilip, yarım sezonda 4 gol kaydeden Metehan, bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı.

Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı. İzmir ekibi bu periyotta Menemenspor (D), Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Altay'ı (D) 3-1, İstanbulspor'u (D) 2-1 mağlup ederken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. Takımda 9 golü bulunan Enis'ten sonra 6'şar golle Ahmet İlhan'la birlikte en skorer iki isimden biri olan Metehan, 2 de asist yaptı.


Altınordu'da Metehan rüzgarı
Altınordu'da Metehan rüzgarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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