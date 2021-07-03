Altınordu'da Metehan da yolcu
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Altınordu'da Metehan da yolcu

Altınordu'da Metehan da yolcu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, hafta içinde Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'a 3.5 milyon TL bonservis ücretiyle gönderdiği ön libero Oğulcan Ülgün'ün ardından sol kanat Metehan Mimaroğlu'nu da Süper Lig'e uğurlamaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, hafta içinde Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'a 3.5 milyon TL bonservis ücretiyle gönderdiği ön libero Oğulcan Ülgün'ün ardından sol kanat Metehan Mimaroğlu'nu da Süper Lig'e uğurlamaya hazırlanıyor. Metehan için daha önce de girişimde bulunan Adana Demirspor, 26 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çaldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ilk görüşmede kırmızı-lacivertlilerin kendilerinden 10 milyon TL bonservis ücreti istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı. İzmir temsilcisinin Metehan için bu kez 400 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Geçen sezon final oynayan Altınordu'da 32 maçta görev alan Metehan, 8 gol atıp, 7 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Altınordu, daha önce Bölgesel Amatör Lig'de forma giyen futbolcuyu 3'üncü Lig'de keşfetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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