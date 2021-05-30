Altınordu'da Metehan'a talip çok
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Altınordu'da Metehan'a talip çok

Altınordu'da Metehan'a talip çok
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Kırmızı-lacivertli formayla 2020-21 sezonunda 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu öğrenildi. Adana ekibinin yanı sıra Fraport-Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un da Metehan'la ilgilendiği belirtildi.

2019-20 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen, daha önce Bölgesel Amatör Lig'de de forma giyen Metehan'ın Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kırmızı-lacivertlilerin, cazip bir teklif gelmesi halinde başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi. Metehan'ın sezonun flaş isimlerinden biri olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Özelliklerini gördükten sonra transfer etmeye cesaret edip, geliştirerek sınıf atlattığımız bir oyuncu oldu" yorumu yaptı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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