Altınordu'da Mahallelerin Çehresi Düzeltiliyor

Altınordu Belediyesi mahallelerin daha güzel ve modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Altınordu Belediyesi, halkın sosyal, kültürel ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına her fırsatta katkılarda bulunan Altınordu Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzunisa mahallesinde bulunan Kızılbük Camii çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın talimatlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına eşit hizmet götürmeye devam eden Altınordu Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde başlattığı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Uzunisa Mahallesi'nde bulunan ve Kızılbük Camii'nin etrafında çevre düzenleme çalışmalarına başladı.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilk etapta temizlik ve dolgu çekiminin yapılmasıyla bahçe zemini parke ve bordür döşemeye hazır hale getirildi. Beton dökümünün ardından bordür ve parke taşı çalışmalarına başlayacak olan ekipler, çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise yapılacak olan çalışmalar sonunda Uzunisa Mahallesi'nde bulunan Kızılbük Camii'nin çevresinin güzel bir görünüme sahip olacağını belirtirken, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.



Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Uzunisa mahalle muhtarı Sabri Tiryaki"Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'a çok teşekkür ediyoruz. Mahallem adına hangi talepte bulunduysak aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu camimiz ile ilgili talebimizi daha önce kendilerine iletmiştik. Kısa sürede cevap aldık. Çalışmalar bugün başladı. Belediyemizin yaptıkları hizmetlerden ve Belediye Başkanımızdan çok memnunuz, Allah yokluklarını göstermesin" dedi. - ORDU