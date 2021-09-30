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Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Can Erbesler getirildi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Can Erbesler getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Can Erbesler getirildi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Can Erbesler getirildi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2012 Ağustos ayından bu yana A Milli Futbol Takımı'na Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi 2 önemli oyuncuyu kazandırdıklarını, 68 genç oyuncunun alt yaş kategorilerinde milli formayı giydiğini belirtti.

Altınordu projesinin bir Türkiye projesi olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Altınordu artık Türkiye'nin Altınordu'sudur. Hepimizin kulübüdür. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' ana sloganımıza sımsıkı yapışarak, dünya çapında işimizin en iyisi olmak için çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu toprakların çocuklarına 'gerçek' profesyonel futbolcular olmaları yolunda en iyi imkanları sağlamaya devam edeceğiz.

Özkan, önlerindeki süreçte başta Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin olmak üzere tüm dünya ile entegre olmak istediklerini belirterek, "Can Erbesler çok deneyimli bir futbol ve spor televizyoncusudur. Galatasaray gibi büyük bir camianın televizyonunda yıllarca yönetmenlik yapmıştır. Şimdi Can Bey ile birlikte kafamızı Edirne'den dışarı çıkarmaya başlayacağız." ifadelerini kulandı.

Can Erbesler ise Altınordu gibi önemli markada görev almanın son derece gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan Özkan ile ilk görüşmemizden bu yana yeni inşa edilecek 'Altınordu Medya Merkezi'nin kuruluş heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'da Galatasaray çatısı altında geçirdiğim 12 yılın deneyimini kendi şehrimde, ilkeleri olan ve kurumsal anlamda örnek teşkil edecek bir yapıda yansıtacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. En kısa zamanda bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte kırmızı lacivert armayı 'Yerelden evrensele' sloganıyla zirveye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Altınordu'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne Can Erbesler getirildi - Haberler Spor
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