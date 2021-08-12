Altınordu'da Kürşad tamam
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Altınordu'da Kürşad tamam

Altınordu'da Kürşad tamam
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu dış transferde gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile anlaştı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu dış transferde gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile anlaştı. Son olarak Hollanda'da MVV Maastricht forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezonki kadrosundan 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, dış transferde İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan kırmızı lacivertliler, Kürşad'la birlikte 3'üncü takviyesini yapmış oldu.

Hollanda'da Quick 1888 Nijmegen Jugend, NEC Nijmegen, Achilles 29, FC Lienden, FC Dordrecht ve MVV Maastricht, Belçika'da KVC Winkel Sport kulüplerinde oynayan Kürşad Sürmeli, Türkiye'de ise Adanaspor ve Giresunspor'da top koşturdu. 1.90 boyundaki gurbetçi futbolcu stoper ve orta sahada da görev yapıyor. Öte yandan ligin ilk haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanan Altınordu'da eksik bulunmadığı belirtildi.ALTAY'DAN BERKAY'I İSTİYOR

Transferde aylardır sessiz kaldıktan sonra harekete geçen Altınordu, geçen sezon 1'inci Lig Play-Off finalinde tek golle mağlup olup Süper Lig fırsatını kaptırdığı rakibi Altay'dan Berkay Sülüngöz'e kanca attı. Siyah beyazlılarda kadrodan elenen 25 yaşındaki gurbetçi stoperin alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği, bonservis sorununu çözdüğü takdirde Altanırdu'ya imza atacağı öğrenildi. Daha önce İsviçre'de FC Rapperswille ve FC Vaduz'da oynayan Berkay, geçen sezon transfer olduğu Altay'da 20'si ilk 11'de 22 maçta forma giymişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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