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Altınordu'da koronavirüs tedbirleri

Altınordu Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki yaşam alanlarında bir dizi tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Altınordu'da koronavirüs tedbirleri
13.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:46

Altınordu Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki yaşam alanlarında bir dizi tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Kulübün yayın organına konuşan Dr. Raşit Şimşek, Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Oturma alanlarının kullanılmasını engellediklerini belirten Raşit Şimşek, "Futbolcuların kendi odalarına sosyal yaşamlarını sürdürmeleri, sosyal izolasyona uygun bir kamp dönemi geçirmeleri amaçlandı" dedi.Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odaları tamamen kapattıklarını, bazı odalara ise sınırlama getirdiklerini ifade eden Dr. Şimşek, "Gerekmediği şartlarda farklı odalara girişleri kısıtlandırdık. Yemekhanede tedbirler aldık. 40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15'er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Havalandırmaya dikkat ediyoruz, dezenfektanlar da sürekli kullanım dahilinde. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak şekilde planlama yaptık. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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