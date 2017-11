Altınordu'da Köprübaşı Meydanı İhale Edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı Meydan Projesi'nin ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.



Köprübaşı mevkiine meydan yapılmasına yönelik Bülbül Deresi'nde zemin etüdü çalışmasının ardından gerekli altyapı hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte proje ihale edildi. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken projenin kısa zamanda başlanması planlanıyor.



Köprübaşı mevkiinde köprünün her iki tarafında derenin üzerini kapatarak Altınordu'ya yeni bir meydan kazandırılacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, "Trafiğe kapattığımız Süleyman Felek Caddemizde yayalaştırma ve dış cephe iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Köprübaşı mevkiinde köprünün her iki tarafında derenin üzerini kapatacak, Köprübaşı Camii'nin de dahil olacağı bu alanda yeni bir çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımız için ortak yaşam alanı oluşturacağız. Her iki proje birbirini tamamlayacak şekilde ilerleyecek ve çalışmamız tamamlandığına ortaya çok güzel bir yaşam alanı çıkacak" dedi. - ORDU