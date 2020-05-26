Altınordu'da Kemal telaşı TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, forvet Kemal Rüzgar'ı elinden kaçırmak istemiyor.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, forvet Kemal Rüzgar'ı elinden kaçırmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek gurbetçi santrfor için son dönemde Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Kemal'in performansından memnun olan ve futbolcuyla yeniden anlaşmayı planlayan yönetim elini çabuk tutmak zorunda.

SAKATLIKLARA RAĞMEN TAKIMIN EN GOLCÜSÜGeçen sezon Almanya 4'üncü Lig ekibi Viktoria Köln'den transfer olduğu kırmızı-lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklara rağmen, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 9 golle takımın en skorer ismi olan Kemal'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İki ayağını da etkili kullanan 24 yaşındaki forvet bu sezon bir kez de hat-trick yaptı.

Kaynak: DHA