Altınordu'da kandil simidi ikramı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, Altınordu Belediyesi tarafından Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Regaib kandili münasebetiyle yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalara ve şehir merkezinde Tahıl Pazarı'na kurulan stantlarda ekipler tarafından kandil simidi ikram edilirken, vatandaşlar ise her kandilde yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Regaip Kandili'nintüm İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyerek, "Mübarek üç ayların habercisi Regaib Kandili'ne ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile kıymetli hemşehrilerimizin, Türk Milleti'nin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi. - ORDU