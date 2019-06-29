Altınordu'da Kadir, Niğde Anadolu'ya kiralandı

ALTINORDU, stoperi Recep Yemişci ve 13 genç oyuncunun ardından geçen sezon A takım kadrosunda yer alan forvet Kadir Yurttadur'u da hazırlayıcı ekibi Niğde Anadolu'ya kiraladı.

Altınordu'da Kadir, Niğde Anadolu'ya kiralandı

ALTINORDU, stoperi Recep Yemişci ve 13 genç oyuncunun ardından geçen sezon A takım kadrosunda yer alan forvet Kadir Yurttadur'u da hazırlayıcı ekibi Niğde Anadolu'ya kiraladı. 2014'ten bu yana Altınordu'nun farklı yaş kategorilerindeki ekiplerinde forma giyen 20 yaşındaki golcü, geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde de oynamış, U19 Ligi'nde attığı 18 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.


- İzmir

Kaynak: DHA
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