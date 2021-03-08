Altınordu'da kadınlar unutulmadı
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Altınordu'da kadınlar unutulmadı

08.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:11
Altınordu'da kadınlar unutulmadı

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kentte bulunan kurum ve kuruluşlardaki kadınların gününü kutladı.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kentte bulunan kurum ve kuruluşlardaki kadınların gününü kutladı.

Başkan Aşkın Tören, tarihin her döneminde fedakarlığın, sevginin ve emeğin simgesi olan kadınların, ailenin sarsılmaz kalesi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, iş hayatında ve toplumsal hayatın içinde bulunan kadınların gününü kutladı.

Altınordu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, ilçedeki basın kuruluşlarında görev yapan kadın çalışanlara ve gazetecilere, kadın derneklerinin tamamına, kadın konuk evi ve huzur evinde bulunan kadınlara, kadın muhtarlara, kadın belediye meclis üyelerine, Belediye Başkanı Aşkın Tören adına çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında, Altınordu Belediyesi tarafından kurulan 'Üretici Kadın Kooperatifi'nin üyeleri, ilçede kurum müdürü olarak görev yapan ve farklı alanlarda görev yapan kadınlar için de hazırlanan çiçek ve hediyeler, kadınlara ulaştırıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Tören, tüm kadınların gününü kutlamaya çalıştıklarını belirterek, Türk toplumunda kadınların önemli bir yere sahip olduklarını kaydetti. Başkan Tören, "Toplumun temel taşı olan ailenin, temel taşı hiç şüphesiz kadınlardır. Toplumsal yaşamın her alanında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Bu vesileyle, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin eşleri ve anneleri başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - ORDU

Altınordu'da kadınlar unutulmadı
Altınordu'da kadınlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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