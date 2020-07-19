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Altınordu'da ilk veda Berkay'dan geldi

TFF 1'inci Lig'de son hafta maçında Ekol Göz Menemenspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp sezonu 37 puanla 14'üncü sırada bitiren Altınordu'da, tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı takımdan ayrıldı.

Altınordu'da ilk veda Berkay'dan geldi
19.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:05

TFF 1'inci Lig'de son hafta maçında Ekol Göz Menemenspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp sezonu 37 puanla 14'üncü sırada bitiren Altınordu'da, tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı takımdan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Berkay, "İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu. Altınordu'nun bir mottosu. Evim olarak gördüğüm Altınordu'dan ayrılmış bulunmaktayım. Gelecekte çok sevdiğim bu kulüpte inşallah farklı görevlerde yer alırım. Bana her zaman inanan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a, yöneticilerimize, hocalarımıza, kulüp için inanılmaz gayret gösterip çalışan ve perde arkasındaki emekçilere çok teşekkür ederim. Bir söz de vefakar Altınordu taraftarına. Sizlere çok söz verdik ama yapamadık. Haklarını bizlere helal etsinler. Altınordu'ya inanın, güvenin. Türk futbolu için Altınordu gibi kulüpler olsun ve değer görsün. Gelecekte bu arma içerisinde tekrardan görüşmek" üzere ifadelerini kullandı. Altınordu'ya ilk kez 2014-2015 sezonunda Bucaspor'dan gelen Berkay, 2016-2017'de Adanaspor'a transfer oldu. Ertesi sezon Manisaspor'un yolunu tutan deneyimli futbolcu, 2017-2018'in devre arasında yeniden Altınordu'ya dönüp 2.5 yıl ter döktü.


Kaynak: DHA

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