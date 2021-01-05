Altınordu'da iki yolcu
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Altınordu'da iki yolcu

05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:58
Altınordu'da iki yolcu

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün'e kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün'e kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan önce Misli.com 2'nci Lig'deki hazırlayıcı kulüp Niğde Anadolu FK'ya transfer edilen, daha sonra ise Niğde'de 1 maça çıkıp Altınordu'ya geçiş yapan 27 yaşındaki gurbetçi sağ bek Alper, İzmir ekibinde ligde 9, kupada 2 müsabakada görev aldı. Beşiktaş'tan 2 yıllığına kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Oğuzhan ise ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 1 kez rakip fileleri sarstı. Kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosunu 2 kanat, 1 de orta saha oyuncusuyla takviye etmeyi planladığı öğrenildi. Altınordu sezonun ikinci yarısı öncesi cuma günü kendi tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlayacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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