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Altınordu'da iki dışarı bir içeri

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da iki dışarı bir içeri

SPOR Toto 1'inci Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Menemenspor'u 1-0 yenerek moral bulan Altınordu'da cumartesi günü iç sahada oynanacak zorlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi 2 oyuncunun cezalı duruma düşmesi moralleri bozarken, bir futbolcunun cezasının sona...

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Menemenspor'u 1-0 yenerek moral bulan Altınordu'da cumartesi günü iç sahada oynanacak zorlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi 2 oyuncunun cezalı duruma düşmesi moralleri bozarken, bir futbolcunun cezasının sona ermesi teselli oldu. Kırmızı-lacivertlilerde gurbetçi ön liberolar Kürşad ve Kubilay geçen hafta gördükleri sarı kartlar nedeniyle bu hafta kadroda yer almayacaklar.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı olduğu Menemenspor müsabakasında forma giyemeyen genç ön libero Metehan takıma döndü. Hafif sakatlığı nedeniyle Menemen önünde riske edilmeyen santrfor Ahmet Dereli'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Ligde 25 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu sezonun ilk yarısında deplasmanda 6-2 mağlup olduğu 44 puanlı 4'üncü basamaktaki Erzurumspor'u bu kez yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Erzurumspor Kulübü, Cumartesi, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

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