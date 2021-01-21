Altınordu'da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı
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Altınordu'da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

21.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:24
Altınordu'da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunuyor.

Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, verdiği hizmetlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Altınordu Belediyesinin, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Hizmetin yanı sıra sosyal uygulamalara da öncülük ederek şehirde belediyecilik hizmetlerine yeni bir boyut kazandırıldığı vurgulanan açıklamada, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in "Tüm imkanlarımızla Altınordulu hemşehrilerimizin yanında olacağız" sözüyle talimatlandırdığı belediye ekiplerinin, şehrin her noktasını sokak sokak, kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştığı aktarıldı.

Kendini iyice hissettiren kış soğuklarına karşı yakacak yardımının, ilçenin her noktasına ulaştırmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, odun ve kömürden oluşan yakacak paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldüğü kaydedildi.

Belediye Başkan Aşkın Tören, "Devletimizin müşfik eline, bizler de sosyal politikalarımız marifetiyle destek olup katkı vermeye çalışıyoruz. İnsanı merkeze alan anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın hayatlarına ve gönüllerine dokunan sosyal belediyecilik örneği uygulamalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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