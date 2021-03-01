Altınordu'da icra kurulu üyeleri Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin görevlerini bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun medya ilişkileri yönetmeni Ali Ergöçmez ile marka geliştirme yönetmeni Özgür Özgürengin, görevlerinden ayrıldı.

Medyaspor Spor İletişimi Ajansından yapılan açıklamada, şirket ile Altınordu arasındaki iş birliğinin, bugün itibarıyla sona erdirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda Ali Ergöçmez'in icra kurulu ve medya ilişkileri yönetmenliği, Özgür Özgürengin'in de icra kurulu ve marka geliştirme yönetmenliği görevlerini bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kuruluşundan itibaren yer aldığımız, 9 yıldır birçok çalışma arkadaşımızla Türk futbolu adına güzel işler ortaya koyan Altınordu FK'ye başarılar dilerken, 15 yıllık süreçte büyük bir anlayışla bizlere destek olan medyadaki tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz