Altınordu'da ibadethaneler bayrama hazırlandı
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Altınordu'da ibadethaneler bayrama hazırlandı

Altınordu'da ibadethaneler bayrama hazırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirde bulunan cami ve mescitleri temizledi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi İbadethane Temizlik Ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirde bulunan cami ve mescitleri temizledi.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmalarını kesintisiz yürüten Altınordu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethane temizliği çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, şehirde bulunan tüm ibadethaneler baştan aşağı temizlenerek süpürülüyor. Detaylı iç temizliği yapılan ibadethaneler korona virüs tedbirleri kapsamında ayrıca dezenfekte de ediliyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmaları, gece ekiplerince cami müştemilatları ve bahçelerinin tazyikli suyla yıkanmasıyla devam ediyor.

Öte yandan ekipleri, şehrin çeşitli noktalarındaki temizlik çalışmalarını yıl boyunca gece-gündüz sürdürüyor. - ORDU

Altınordu'da ibadethaneler bayrama hazırlandı
Altınordu'da ibadethaneler bayrama hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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