Altınordu'da Hüsamettin göze girdi
SPOR Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda sergilediği performansla formayı kaptı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda sergilediği performansla formayı kaptı. Kırmızı-lacivertli takımda 12 hafta ilk 11'den uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 3 hafta önce eski takımı Altay'a karşı oynadığı futbolla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İlk yarısını 1-0 geride kapattıkları Altay derbisinde ikinci yarıda oyuna girip beraberlik golüne imza atan Hüsamettin, takımına bir de penaltı kazandırarak 3-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.
Bu performansın ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadaki Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) maçlarında öğrencisini ilk 11'e monte etti. Hüsamettin, geçen haftaki Bandırma deplasmanında kafasına 8 dikiş atılmasına rağmen 90+1'inci dakikaya kadar sahada mücadele ederek alkış topladı. Santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev alan Hüsamettin Yener, bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ