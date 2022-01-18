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Altınordu'da Hüsamettin gole hasret

Altınordu'da Hüsamettin gole hasret
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci devrenin ilk 2 maçını kaybederek düşme hattına gerileyen Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, gol sevincine hasret kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci devrenin ilk 2 maçını kaybederek düşme hattına gerileyen Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, gol sevincine hasret kaldı.

Ligin ilk haftasındaki Ankara Keçiörengücü ve 4'üncü haftadaki Bursaspor müsabakalarında 1'er gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra ligde çıktığı 16 maçta rakip fileleri sarsamadı. Ligde oynadığı 20 maçın 16'sında ilk 11'de yer alıp toplam 1507 dakika görev yapan Hüsamettin, attığı 2 golün yanı sıra 2 de asist yaptı. Santrfor ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, kupada da 2 gol atma başarısı gösterdi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

Spor Toto, Altınordu, Spor, Haber

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