Altınordu’da Hedef Galibiyet TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu. Kaynak: Dugout