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Altınordu’da Hedef Galibiyet

TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.

10.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:47

TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.

Altınordu’da Hedef Galibiyet

Kaynak: Dugout

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