Altınordu’da Hedef Galibiyet
TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.
10.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:47
TFF 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Altınordu, Giresunspor'u gözüne kestirdi. Ligde oynayacağı son iki maçtan puan çıkarması halinde rahat bir nefes alacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor'u yenerek ligi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Sezonun en kritik maçını oynayacağız" diye konuştu.
Kaynak: Dugout