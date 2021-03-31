Altınordu'da hedef, Eskişehirspor maçını kayıpsız geçmek
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Altınordu'da hedef, Eskişehirspor maçını kayıpsız geçmek

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altınordu'da hedef, Eskişehirspor maçını kayıpsız geçmek

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Pazar günü Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin karşılaşmadan 3 puan almak olduğunu söyledi.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Pazar günü Eskişehirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin karşılaşmadan 3 puan almak olduğunu söyledi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya kadar 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlattı. Ligin ikinci devresinde GZT Giresunspor'la en fazla puan toplayan ekip olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Zaten istatistiklere bakıldığında son dönemde ligin ikinci devrelerinde en fazla puan toplayan ekip konumunda yer alıyorduk. Son 7 haftada ilk 2 şansımız da var. Puan tablosuna baktığımızda play-off için mücadele eden 9 takım var, biz de bunlardan biriyiz. Tabii ki kolay değil. Bu haftaki rakibimiz Eskişehirspor, dirençli çok koşan mücadele eden, tehlikeli bir takım. Son dönemde Bandırmaspor'u mağlup edip, Adana Demirspor'dan puan aldı. Hedefimiz Eskişehirspor maçını kazanıp son 6 haftaya avantajlı girmek."

Eroğlu, kalan 7 haftada alacakları sonuçlarla ilk 2 içinde yer alabileceklerini belirterek, "Öncelikli hedefimiz play-off içinde kalmak. Son haftalarda istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Milli takımlardaki oyuncuların takıma katılacağını kaydeden Eroğlu, cezalı Oğulcan Ülgün ve Ufuk Budak'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın Arslan ve Sinan Osmanoğlu'nun bu hafta forma giyemeyeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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