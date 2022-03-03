Altınordu'da hedef Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında kazanmak

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında çıkma mücadelesi veren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 5 Mart Cumartesi günkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını kazanmaları halinde her şeyin lehlerine döneceğini kaydetti.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, ligde NasaDoge Menemenspor karşısında aldıkları galibiyetin takıma özgüven kazandırdığını belirtti.

Ligde son haftalara girildiğini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İhtiyacımız olan galibiyet bizim için çok değerliydi. Menemenspor galibiyetiyle beraber takımın çıkış yapma anlamında enerjisini, öz güvenini kazandığını düşünüyorum. Hiçbir maç kolay değil. Menemenspor maçının kazandık ama şampiyonluğa oynayan bir kadroya sahip olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacağız. Bundan sonra rakibin ne yapacağı değil, bizim ne yapacağımız çok daha değerli. Bu maçı da kazanmak için oynamamız gerekiyor. Kazandığımız takdirde her şey bizim lehimize dönecektir."

Öte yandan, 19 Yaş Altı TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Altınordu, son olarak Bursaspor'u 3-2 yenerek puanını 44'e çıkardı. Altınordu, ligin 22. haftasında maç fazlasıyla 6 puan önünde yer aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5 Mart Cumartesi günü İzmir'de konuk edecek.