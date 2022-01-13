Altınordu'da hedef bu maçı kazanarak Keçiörengücü mağlubiyetini unutturmak

ALTINORDU, ORDU (Bültenler) - FUTBOLCULAR: TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Altınordu'da son haftalarda yükselen formu ile öne çıkan genç oyunculardan Furkan Metin, pazar günü oynanacak maç öncesinde Altınordu TV'ye açıklamalarda bulundu. Öz kaynak sisteminden yetişen futbolcu, sezonun ilk yarısını istedikleri gibi bitirdiklerini hatırlatarak, "Devre arası kampını iyi geçirerek ikinci yarıya başladık. Keçiörengücü maçında istediğimiz sonucu alamadık. Bu hafta çok iyi çalışıp Tuzlaspor maçını kazanıp tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Volkan Fındıklı da "Tuzlaspor ligde bizim iki puan üstümüzde yer alıyor. İki takım adına da önemli bir karşılaşma. Eyüp stadından galibiyetle dönerek iç sahada kaybettiğimiz maçı telafi edip İzmir'e dönmek istiyoruz" diye konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU: TUZLA DEPLASMANINDAN ÜÇ PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da pazartesi akşamı kazanmaları gereken Keçiörengücü maçını kaybettiklerini hatırlatarak, "Başkent ekibi karşısında iki defa öne geçmemize rağmen bireysel hatalardan dolayı gol yiyerek maçı kaybettik. Artık o maç geride kaldı. Tuzlaspor ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Takımda şu anda bazı sakatlıklar var, onlar da dönünce kadro anlamında bir rekabet olacak. Pazar gününe kadar iyi hazırlanıp Tuzla deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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