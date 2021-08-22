Altınordu'da hayal kırıklığı
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Altınordu'da hayal kırıklığı

Altınordu'da hayal kırıklığı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonuna Ankara Keçiörengücü beraberliği ile başlayan Altınordu, 2'nci haftada hayal kırıklığı yaşadı.

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonuna Ankara Keçiörengücü beraberliği ile başlayan Altınordu, 2'nci haftada hayal kırıklığı yaşadı. Evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı lacivertlilerde keyifler kaçtı. Geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 kaybedip Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı lacivertlilerde transferde yeteri kadar hamle yapılamaması da takımı olumsuz etkiledi. Birçok as futbolcusuyla yollarını ayıran Altınordu sadece 2 takviye yapabildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise rakipleri Tuzlaspor'un fiziksel olarak kendilerinden üstün olduğunu söyledi.

İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını kaydeden Eroğlu, "İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık. Devre arasına 2-1 geride girseydik daha avantajlı olabilirdi. Fiziksel olarak yıprandık ama bu mazeret değil. Kazanarak ilerlemek futbolumuzu olumlu yönde etkileyecekti ama mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımızda pes etmeyen bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Müsabakaya 8 akademi patentli oyuncumuzla başladık. Üzgünüz ama oyuncularımı ortaya koyduğu futboldan ve pes etmemelerinden dolayı tebrik ettim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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