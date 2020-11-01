Altınordu'da gözler kupada

TFF 1'inci Lig'de dün evinde oynanması gereken Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Altınordu'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.

TFF 1'inci Lig'de dün evinde oynanması gereken Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Altınordu'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada çarşamba günü İzmir'de Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Fethiyespor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, kupa macerasında bu sezon üst turlara yükselip en azından gruplara kalmayı hedefliyor. Altınordu kupada son 9 yılda oynadığı maçlarda hep ilk turlarda elenerek havlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5'inci turda Yukatel Denizlispor'a elenen İzmir temsilcisi, önceki sezon 3'üncü turda Pendikspor'a elenmişti. 2017-18'de 4'üncü turda Kars 36 karşısında kaybeden Altınordu, 2016-17'de 2'nci turda bir üst tur biletini 1922 Konyaspor'a kaptırmıştı. 2015-16'da 2'nci turda Iğdıresspor'a 2014-15'te3'üncü turda Ofspor'a 2013-14'te 3'üncü turda Gaziantep FK'ya 2012-13'te 1'inci turda Menemenspor'a 2011-12'de ise 1'inci turda Fethiyespor'a boyun eğmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı