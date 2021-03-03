Altınordu'da gizli hedef ilk 2

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 44 puanla 4'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 10 haftada Süper Lig hedefi için mücadele edeceklerini dile getirdi. Şu an için 53 puanlı lider Giresunspor ve 50 puanlı zirve takipçisi Yılport Samsunspor'un ilk 2 için avantajlı olduğunu ancak kalan 10 haftalık periyotta zirve yarışı veren takımların birbirleriyle karşılaşacağını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Biz ilk etapta Play-Off'u garantilemek istiyoruz ancak 2-3 hafta sonra ilk 2'ye de yanaşabiliriz" diye konuştu.

Ligde iyi bir gidişatları olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Süper Lig için büyük bir rekabet söz konusu. Her takım çıkış yakalayabilir. Herkes birbirleriyle oynayacak. Biz bu durumu kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İstikrarlı gidişimizi devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Teknik patron Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli takımda stoperler Sinan ve Yusuf Yalçın ile kaleci Mertcan'ın tedavilerinin sürdüğünü, sağ kanat Ahmet İlhan'ın ise sarı kart cezalısı durumunda olduğunu sözlerine ekledi.ŞENOL GÜNEŞ'E ZİYARET

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4'üncü Levent'te bulunan binasında gerçekleşen ziyarette iki teknik adam Genç Milli Takımlar, Altınordulu futbolcuların gelişimi, Türk, Avrupa ve dünya futbolunun mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulundular. Hüseyin Eroğlu, Şenol Güneş'i İzmir'de oynanacak ilk Altınordu maçına davet edip, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu 1 numaralı Altınordu forması hediye etti. Güneş de günün anısına Eroğlu'na A Milli Takım forması verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ