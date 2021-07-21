Altınordu'da gelen tek, giden çok
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Altınordu'da gelen tek, giden çok

Altınordu'da gelen tek, giden çok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Altınordu, kadrosunda birçok kayıp verdi.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Altınordu, kadrosunda birçok kayıp verdi. Transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi kadrosuna dahil edebilen kırmızı-lacivertlilerde Furkan, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre Çeltik ve Metehan Mimaroğlu'yla da yollar ayrıldı.

Toplam 9 futbolcusuyla vedalaşan İzmir ekibinde Enis Destan ve Burak İnce'nin de Avrupa'ya gitmesi gündemde. Kalecisi Erhan'ı ise bırakmak istemeyen Altınordu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra dış transfere ağırlık vereceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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