Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı. Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi. Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı. Kaynak: AA