Altınordu'da Ersel korkuttu

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da yeni transfer Ersel Aslıyüksek'in sakatlık yaşaması teknik heyeti korkuttu. Sol üst adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR'ının temiz çıkmasıyla kırmızı-lacivertliler derin bir "Ohh" çekti. İzmir ekibinin Afjet Afyonspor'dan transfer ettiği sağ kanat Ersel, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 26 yaşındaki futbolcunun salı günü başlayacak 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda riske edilmemesi bekleniyor. Ersel'in lige yetişeceği ifade edildi.

Öte yandan tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD maçlarının ardından santrfor takviyesi yapabileceklerini söyledi. Her bölgede alternatifli bir kadroya sahip olduklarını ve bunun takımdaki rekabeti üst seviyeye çıkardığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Transfer yapma düşüncemiz yok, belki 9 numaraya ihtiyaç olabilir. Kemal Rüzgar'ın sakatlıktan çıkmış olması bize bu anlamda transfer yaptırabilir. Hazırlık maçları sonrası karar vereceğiz. Çok iyi çalışıyoruz. Lige hazır gireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA