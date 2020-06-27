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Altınordu'da Eroğlu üzgün

TFF 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Altınordu'da Eroğlu üzgün
27.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:35

TFF 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maçın 90+4'üncü dakikasında beraberliği yakalayıp, 90+5'inci dakikada gol yemenin kendilerine yakışmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Oyuna bakıldığında galibiyet hakkımızdı. Geriden geldiğimiz için beraberlik bize moral olacaktı. Bir puana razı olacakken çok acemice bir hatayla mağlup olduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Bize hiç yakışmayan bir gol oldu" yorumunu yaptı.Futbolcularının çok iyi bir mücadele verdiğini anlatan Hüseyin Eroğlu, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyun anlamında sürekli kazanma arzusuyla sahadaydık. Galip gelerek alt bölgeyle puan farkını açmak istiyorduk. İlk yarıda her şey bizim lehimizeydi. Rakibe karşı üstün oynadık. Ön alanda baskı yapıp, oyun kurmalarını engelledik. Son vuruşları yapsaydık ilk yarıda öne geçebilirdik ama bir türlü golü atamadık. İlk yarı biterken dengesiz yakalandık ve devre arasında 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıda iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyunu rakip alana yıktık ama kalecileri çok başarılıydı" dedi.


- İzmir

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Kaynak: DHA

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