Altınordu'da Eroğlu'nun güveni tam

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetlerinin ardından cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımına güvendiğini vurguladı. Gol yemeden 1-0'lık skorlarla kazandıkları iki karşılaşmanın kendilerine özgüven sağladığını belirten deneyimli teknik adam, "Moralimiz yüksek. Önümüze umutla bakıyoruz. Ümraniye'ye kazanmak için gideceğiz" dedi.

"Rakibin ne yapacağı değil bizim ne yapacağımız önemli" diyen teknik direktör Eroğlu, "Aldığımız galibiyetlerle bundan sonraki süreç daha da önem kazandı. Oyuncularım sahada gerekli mücadeleyi gösterip, taktik disipline uyuyorlar. Hepimiz çok umutluyuz, onlara çok güveniyorum" şeklinde konuştu.Cezalı Hüsamettin ve tedavisi süren Ahmet Dereli'nin forma giyemeyeceği Altınordu'da hafif sakatlıkları bulunan Ali Dere, Yusuf Yalçın ve Volkan'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak.