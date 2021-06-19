Altınordu'da Eroğlu'nun Almanya seferi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da Eroğlu'nun Almanya seferi

Altınordu'da Eroğlu'nun Almanya seferi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Almanya seferine çıktı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Almanya seferine çıktı. Almanya doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörlüğü görevini yürüten ağabeyi Halit Eroğlu ile birlikte doğup büyüdüğü Delmenhorst şehrini ziyaret etti. Eroğlu kardeşler, daha sonra Düsseldorf'a giderek kulübün forma sponsoru olan firma yetkilileriyle bir araya geldi. 

Bu görüşmede yeni sezonda Altınordu A takımı ve akademi ekiplerinin maçlarda ve antrenmanlarda giyeceği ürünlerin planlaması yapıldı. Tecrübeli teknik adamın Almanya'da gurbetçi futbolcu transferi için de görüşmeler yapacağı öğrenildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte ismi Werder Bremen'le anılan deneyimli teknik adam, Alman kulübünün tercihini kendisinden yana kullanmaması üzerine İzmir ekibinde kalmaya karar vermişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir 'Rangnick ile anlaştık' dedi! Alman basını haberleri Türkçe yalanladı
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir "Rangnick ile anlaştık" dedi! Alman basını haberleri Türkçe yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu'da Eroğlu'nun Almanya seferi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:38:45. #1.16#

title